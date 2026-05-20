El Gobierno de Tlajomulco puso en operación el vaso regulador Lagunitas–San Agustín, con el que busca disminuir las inundaciones y acumulación de agua que afectan a habitantes de la delegación de San Agustín durante las lluvias.

La obra cuenta con capacidad superior a cinco mil metros cúbicos para contener agua pluvial y favorecer la infiltración al subsuelo.

El proyecto incluye cárcamo de bombeo, compuertas, línea de impulsión y equipamiento hidráulico especializado.

Autoridades municipales informaron también que el Programa Anual de Desazolves 2026 registra un avance del 80 por ciento en trabajos preventivos realizados en canales, arroyos y presas del municipio.