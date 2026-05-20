El Gobierno de Tlajomulco puso en operación el vaso regulador Lagunitas–San Agustín, con el que busca disminuir las inundaciones y acumulación de agua que afectan a habitantes de la delegación de San Agustín durante las lluvias.
La obra cuenta con capacidad superior a cinco mil metros cúbicos para contener agua pluvial y favorecer la infiltración al subsuelo.
El proyecto incluye cárcamo de bombeo, compuertas, línea de impulsión y equipamiento hidráulico especializado.
Autoridades municipales informaron también que el Programa Anual de Desazolves 2026 registra un avance del 80 por ciento en trabajos preventivos realizados en canales, arroyos y presas del municipio.
Tlajomulco inaugura vaso regulador para reducir inundaciones en San Agustín
El Gobierno de Tlajomulco puso en operación el vaso regulador Lagunitas–San Agustín, con el que busca disminuir las inundaciones y acumulación de agua que afectan a habitantes de la delegación de San Agustín durante las lluvias.