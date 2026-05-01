Elementos de Protección Civil de Tlajomulco retiraron 50 estructuras espectaculares ubicadas en el corredor de acceso al aeropuerto como parte de operativos preventivos de seguridad.

Las acciones incluyeron el retiro de 13 anuncios de piso, 34 estructuras elevadas sostenidas por postes y tres pantallas electrónicas, tras detectarse condiciones relacionadas con falta de mantenimiento, riesgos para la seguridad vial y contaminación visual.

El Gobierno de Tlajomulco señaló que las revisiones continuarán de manera permanente con base en evaluaciones técnicas y criterios de protección civil.