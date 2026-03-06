El Ayuntamiento de Tlajomulco inició la construcción de un pozo profundo en el fraccionamiento Los Abedules con el objetivo de fortalecer el suministro de agua potable en la zona sur del municipio, especialmente en el corredor de López Mateos, donde la demanda ha crecido por el desarrollo habitacional.

El alcalde Gerardo Quirino Velázquez señaló que el proyecto forma parte del Plan Hídrico municipal para ampliar la infraestructura y mejorar la estabilidad del servicio.

La obra integra un programa de perforación y equipamiento.

Se estima que beneficiará a cerca de 60 mil habitantes y que los trabajos concluyan en aproximadamente cuatro meses.