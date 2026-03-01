Gran debut tuvo la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol al vencer 8 carreras por 2 a Gran Bretaña en Houston, Texas, dentro del grupo B.

Nacho Álvarez abrió la pizarra con un jonrón en la segunda entrada, pero en la sexta los británicos empataron. El conjunto Tricolor despertó en la octava con tres carreras, gracias al cuadrangular con dos en base de Jonathan Aranda. Y en la novena vinieron 4 carreas más para el triunfo de México.

En otros juegos: Japón derrotó 13 carreras por 0 a China Taipéi por nocaut tras 7 innings. Shohei Ohtani se fue de 4-3 con un Grand Slam y 5 impulsadas. El pitcher ganador fue Yoshinob

Además Venezuela se impuso 6-2 a Países Bajos por el grupo D con sede en Miami, Florida.