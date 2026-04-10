El Gobierno de Tlajomulco anunció una inversión de 2 millones de pesos para rehabilitar el acceso al fraccionamiento La Rioja, sobre el corredor de avenida López Mateos Sur.

El proyecto contempla la renovación de 215 metros con concreto hidráulico, así como la mejora de la fuente y áreas verdes.

El alcalde Gerardo Quirino Velázquez señaló que la obra forma parte de una estrategia para mejorar la movilidad, el entorno urbano y la plusvalía en una de las zonas de mayor crecimiento habitacional del municipio.