El tapatío Carlos Ortiz no libró el corte y quedó eliminado del Masters de Augusta, el primer major de la temporada golfista. Mejoró en su segundo día, al firmar tarjeta de 75 golpes, 3 sobre par, pero con 153 impactos en total quedó fuera al encontrarse hasta la posición 79.

El irlandés Rory McIlroy, se mantiene de líder, ahora con acumulado de menos 11. (Por Martín Navarro Vásquez)