El alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, presentó ante la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción el Programa Anual de Obra Pública 2026, con una inversión histórica superior a mil 600 millones de pesos, la primera planeación anual difundida por un municipio en Jalisco.

El plan prioriza seguridad, movilidad y servicios, e incluye centros administrativos, comisaría y academia de policía, una nueva Cruz Verde, infraestructura vial y proyectos hidráulicos.

También contempla obras educativas, espacios culturales y deportivos, además de acciones para recuperar vivienda abandonada.

El gobierno municipal destacó finanzas sanas y licitaciones abiertas para ejecutar más de 450 acciones entre 2024 y 2026, con el objetivo de mejorar la calidad de vida en todo el municipio.