Ante las amenazas de Donald Trump no basta con llamadas telefónicas, es necesario comenzar a tomarlo en serio, dice el senador panista, Mario Vázquez.

“En México podríamos resolver la problemática que existe, pero está un régimen cerrado, un régimen que parece que lo único que le interesa es conservar y mantener su relación, su contubernio con el crimen organizado y eso lo ha señalado el propio presidente Trump. Tomarlo con toda seriedad, porque mucha gente no creía que iban a intervenir en Venezuela y bajo las condiciones que se dieron. Y ahí está. Hay que entender que el orden mundial ha cambiado”.

El legislador por el estado de Chihuahua señala que además, el Gobierno de México debe ser respetuoso en el plano internacional y dejar de actuar como si fuera parte de una camarilla o por lo menos dejar de defender a los miembros de esa camarilla, no sólo a Maduro, sino también Díaz Canel y otros. (Por Arturo García Caudillo)