El famoso Chernobyl en la zona Valles de Tlajomulco pasará a la historia, asegura el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez, quien en conjunto con el gobernador, presentará este jueves la recuperación del fraccionamiento Lomas del Mirador dentro del plan integral de vivienda.

“Esta es la etapa de las casas que nunca se habitaron, Chernobyl son aproximadamente 800 casas, ya están recuperadas todas, y el anuncio también importante, mi querido Mario, es que están vendidas todas a las nuevas familias. Hoy iniciamos ya con la entrega de llaves a distintas familias, para decir que con el trabajo colaborativo hoy podemos decir que tenemos un nuevo hogar para vivir que antes era totalmente un tema de descontrol social y de ruptura del tejido”.

El alcalde de Tlajomulco indica que esta zona era la de mayores índices delictivos de Jalisco, por lo que la recuperación de vivienda abandonada, ayudará a la reconstrucción del tejido social. (Por Gricelda Torres Zambrano)