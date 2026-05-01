El alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez, anunció la rehabilitación de las etapas dos y tres de una avenida que conectará con el ingreso sur al Aeropuerto de Guadalajara.

La segunda etapa será construida con concreto hidráulico y enlazará con el nodo vial desarrollado por el Grupo Aeroportuario del Pacífico, entre las vías del tren y el antiguo autódromo.

La tercera fase abarcará del antiguo autódromo al fraccionamiento Arvento mediante reencarpetamiento asfáltico.

El edil aseguró además que existen condiciones para evitar inundaciones en la vialidad durante el próximo temporal.