Autoridades estatales, federales y municipales acordaron fortalecer la coordinación interinstitucional como eje de la estrategia de seguridad en la Zona Metropolitana de Guadalajara, durante una reunión en Casa Jalisco encabezada por el gobernador Pablo Lemus.

En el encuentro, el alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino, reconoció que su municipio mantiene alta incidencia de homicidio doloso, pero destacó que entre 2024 y 2025 registró la mayor disminución estatal, con 139 casos menos.

Atribuyó el resultado al trabajo conjunto y al fortalecimiento institucional. Informó además avances en la construcción de una nueva Comisaría, una Academia de Policía y la donación de un predio al Poder Judicial del Estado de Jalisco para nuevos juzgados.