La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó nuevamente el resultado del primer dictamen de la Fiscalía General de la República, sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico, asegurando que está basado en evidencia científica.

“Este primer dictamen que hace la fiscalía, porque hay que escuchar la declaración de Ernestina Godoy, de la fiscal, se basa en pruebas, no es una especulación. ¿Cuál es la prueba?, la información que viene en la caja negra. Esa caja dice que iba a exceso de velocidad y la revisión de las vías y todo que, pero hacen una revisión intensiva y lo que muestra es que iba a exceso de velocidad. Incluso presenta un video en el donde hacen una simulación basado en esas pruebas”.

Sin embargo, añadió, habrá un segundo dictamen y confirmó que el maquinista y el conductor del tren accidentado se encuentran detenidos. (Por Arturo García Caudillo)