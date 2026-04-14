Tlajomulco reportó saldo favorable durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, al no registrar incendios en las Áreas Naturales Protegidas del Bosque de La Primavera y Cerro Viejo, gracias al operativo “Vacaciones en paz sin fuego”.

El dispositivo incluyó ocho campamentos estratégicos, restricciones de ingreso del 28 de marzo al 12 de abril y la participación de 124 oficiales con 24 unidades.

Durante el operativo se atendieron 76 incendios en pastizales, lotes baldíos y basura, con una afectación de 25 hectáreas, además de 17 incendios en casas habitación, uno en una chatarrera, uno en una tarimera y siete incendios de vehículos.

Asimismo, se registraron nueve choques, tres volcaduras, 31 fugas de gas y nueve árboles caídos. Las autoridades también mantuvieron vigilancia en el malecón de Cajititlán, Playitas de San Juan Evangelista y principales carreteras.

El municipio informó que se reforzaron patrullajes en zonas comerciales y turísticas en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército, con el objetivo de garantizar la seguridad de residentes y visitantes. (Por Edgar Flores Maciel)