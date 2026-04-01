La presidenta del PRI en Jalisco, Laura Haro, arremetió contra Movimiento Ciudadano y Morena por la aprobación del llamado Plan B de Reforma Electoral que fue aprobado por el Congreso de la Unión.

La priísta reclamó que, entre algunos puntos, transgrede la autonomía de los municipios y de los Congresos estatales.

“¿Qué va a pasar con esta reducción de regidores? Además de que atenta contra el federalismo, contra esta visión de los estados, del fortalecimiento que debieran de tener los municipios de nuestro país, que va a haber menos representación de las voces disidentes, de las voces de la oposición, en cada uno de los diferentes municipios”.

Por otro lado, criticó a diputados federales de Movimiento Ciudadano quienes votaron a favor de la iniciativa para hacer cambios electorales. (Por Marck Hernández)