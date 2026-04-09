Cuando aún se reportan fallas en el sistema y plataformas del Ayuntamiento de Tlajomulco, el Gobierno Municipal anunció medidas para evitar afectaciones directas a los ciudadanos.

Se dio a conocer un acuerdo administrativo que suspende plazos, términos en procedimientos, trámites y servicios municipales ante lo que han denominado: una falla técnica en los sistemas informáticos del municipio.

El mismo acuerdo establece que no habrá afectación a los trámites o plazos con efecto desde el 17 de marzo pasado y hasta que se recuperen y restauren los sistemas.

Por lo tanto, no se aplicarán ni multas ni recargos dentro del periodo señalado; se respetarán los descuentos y beneficios fiscales, y se recuerda que hay servicios que sí están en operación y funcionamiento pues no dependen de la falla informática aún activa. (Por Gustavo Cárdenas)