La Comisión de Árbitros de la FIFA que encabeza, Pierluigi Collina, anunció la lista oficial de los silbantes para el Mundial 2026 que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México, el próximo verano.

Por México destacan, César Arturo Ramos Palazuelos con su tercera participación en una Copa del Mundo, tras haber dirigido varios encuentros incluyendo la semifinal en Rusia 2018 y Qatar 2022; le acompañaran los asistentes Marco Bisguerra y Alberto Morín.

También fue incluida en la lista, la árbitra Katia Itzel García junto a la asistente Sandra Ramírez, y en el VAR asistirán Érick Yair Miranda y Guillermo Pacheco.

En total, la FIFA seleccionó a 52 árbitros centrales, 88 asistentes y 30 asistentes VAR de las seis confederaciones. “Los árbitros designados son los mejores del mundo y deberán reportarse a partir del 31 de mayo en Miami” indicó el jefe de los silbantes de la FIFA. (Por Manuel Trujillo Soriano