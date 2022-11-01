La Comisión de Árbitros de la FIFA que encabeza, Pierluigi Collina, anunció la lista oficial de los silbantes para el Mundial 2026 que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México, el próximo verano.
Por México destacan, César Arturo Ramos Palazuelos con su tercera participación en una Copa del Mundo, tras haber dirigido varios encuentros incluyendo la semifinal en Rusia 2018 y Qatar 2022; le acompañaran los asistentes Marco Bisguerra y Alberto Morín.
También fue incluida en la lista, la árbitra Katia Itzel García junto a la asistente Sandra Ramírez, y en el VAR asistirán Érick Yair Miranda y Guillermo Pacheco.
En total, la FIFA seleccionó a 52 árbitros centrales, 88 asistentes y 30 asistentes VAR de las seis confederaciones. “Los árbitros designados son los mejores del mundo y deberán reportarse a partir del 31 de mayo en Miami” indicó el jefe de los silbantes de la FIFA. (Por Manuel Trujillo Soriano
Anuncia FIFA los árbitros para el Mundial 2026; Cesar Ramos va por su tercera Copa del Mundo
La Comisión de Árbitros de la FIFA que encabeza, Pierluigi Collina, anunció la lista oficial de los silbantes para el Mundial 2026 que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México, el próximo verano.