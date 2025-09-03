Con una inversión de 100 millones de pesos, el Ayuntamiento de Tlajomulco inició la construcción de nuevas instalaciones para la Comisaría y la academia de policía en la colonia Lomas del Mirador, en la zona Valle, donde se concentra el 90 por ciento de los delitos del municipio.

El alcalde Gerardo Quirino Velázquez informó que el proyecto, que concluirá en febrero de 2026, busca reforzar la presencia policial y elevar la corporación a mil elementos y 200 patrullas.

El complejo incluirá áreas administrativas, operativas, juzgado cívico y espacios médicos, además de aulas, comedor y zonas de adiestramiento táctico.

El comisario Eduardo Alonso Silva destacó que la estrategia se complementa con patrullajes conjuntos con el Ejército y la Guardia Nacional, priorizando la cercanía con la ciudadanía.