Los municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, fueron incluidos en la lista de atención prioritaria en materia de seguridad dentro de la estrategia nacional anunciada durante la Reunión Nacional de Seguridad Pública, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al encuentro acudió el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, acompañado de autoridades estatales y de los alcaldes Laura Imelda Pérez y Gerardo Quirino. En su intervención, Lemus presentó la estrategia estatal de seguridad y afirmó que existen “buenos resultados” con una reducción en índices delictivos, aunque reconoció que aún queda mucho por avanzar.

El mandatario estatal subrayó la coordinación entre los tres niveles de gobierno, el Ejército y la Guardia Nacional en la planeación diaria de operativos. No obstante, no se precisaron los acuerdos alcanzados ni el tipo de apoyo que recibirán ambos municipios. (Por Edgar Flores Maciel)