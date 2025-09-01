La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de indignantes las declaraciones del ex presidente Felipe Calderón, quien consideró que el embajador de Estados Unidos en México dejó pasar la reforma judicial sin hacer nada al respecto.

“Indignante, no tiene otra palabra. O sea, va a Estados Unidos y le preguntan: ‘¿Qué opina de la política exterior de Estados Unidos? Y dice: imagínese ¿cómo es posible que la reforma al Poder Judicial haya pasado por las narices del embajador estadounidense y no haya hecho nada?’. Pero Calderón, ex presidente espurio de México, va a Estados Unidos a decirles que el embajador de Estados Unidos debería haber intervenido en México para que no pasara la Reforma Judicial. O sea, aparte de espurio, ¿cómo le ponemos? Entreguista, vende patrias”.

Y recordó el pasaje de la historia de la Revolución Mexicana donde el embajador Wilson fue protagonista en el golpe de Estado a Madero. (Por Arturo García Caudillo)