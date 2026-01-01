Anótelo en su calendario, el próximo sábado 14 de febrero, el gobierno de Tlaquepaque coordinará la segunda jornada de las denominadas ‘Bodas de la Esperanza’, evento en el que podrán contraer nupcias todas las parejas que así lo deseen, sin costo, sin distinción de sexo o creencia religiosa.

Según la información publicada, las 15 oficialías del Registro Civil municipal abrieron los registros para quienes busquen contraer matrimonio y así gozar de la protección y derechos que brinda el proceso jurídico.

El Ayuntamiento de Tlaquepaque eligió el Día del Amor y la Amistad para la celebración de las bodas colectivas, que serán oficiadas por la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez.

Los interesados tienen hasta el próximo 22 de enero para entregar la siguiente documentación: acta de nacimiento reciente de ambas personas, identificación oficial vigente de ambas personas, identificación oficial de dos testigos y copia de comprobante de domicilio que corresponda a San Pedro Tlaquepaque. (Por Gustavo Cárdenas)