El Ayuntamiento de Tlaquepaque inició un operativo para retirar objetos utilizados para apartar lugares en la vía pública del Centro del municipio.

La acción es realizada por un equipo de diez personas, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y la Dirección de Inspección y Vigilancia.

El operativo responde a quejas ciudadanas sobre la apropiación de espacios para estacionamiento, especialmente cerca del mercado municipal y zonas comerciales.

En una primera visita se identifica al responsable y se le advierte que no debe bloquear los espacios; en caso de reincidencia, puede ser sancionado.

Si no hay responsable presente, los objetos, como botes, conos o sillas, se retiran de inmediato.