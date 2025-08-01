La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes inició las obras de ampliación y modernización del Libramiento Norte de Lagos de Moreno, en Los Altos de Jalisco.

El proyecto, que contempla pasar de dos a cuatro carriles y modernizar un tramo de la carretera federal 80 San Luis Potosí–Guadalajara, tendrá una inversión conjunta de 2 mil 396 millones de pesos.

Con un tránsito promedio de 17 mil vehículos diarios, se espera reducir hasta una hora los tiempos de traslado.

Las obras incluyen seis entronques a desnivel, puentes vehiculares y peatonales, y glorietas, y se mantendrán libres de peaje para favorecer a los usuarios y la economía regional.