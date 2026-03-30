La alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, informó que el municipio realizará los trabajos para reparar el colector dañado en la calle Rayón de la colonia Los Altos, ante la falta de respuesta del SIAPA.

Durante una inspección en la zona, autoridades detectaron un tramo colapsado a varios metros de profundidad, lo que provocó filtraciones de agua y el socavamiento del terreno, lo que afecta a banquetas y accesos a viviendas.

El proyecto contempla la sustitución de 200 metros de colector, rehabilitación de infraestructura hidráulica y sanitaria, así como la reconstrucción de la vialidad.

Los trabajos tendrán una duración aproximada de tres meses y se ejecutarán por etapas debido a la presencia de ductos de gas.