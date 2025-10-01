Vacaciones sí, pero la vacunación continúa, así lo informó Roberto Carlos Rivera, director General de Salud Pública de la Secretaria de Salud Jalisco, quien insiste en que padres de familia deben llevar a los menores de edad a centros de salud y clínicas para protegerse contra el sarampión, principalmente.

“Durante este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, las acciones de vacunación contra el sarampión en Jalisco continúan. Invitamos a aquellas personas que no se han acercado a recibir esta vacunación que asistir a las unidades de salud, las cuales, van a estar trabajando, tanto las del OPD Servicios de Salud Jalisco como las del IMSS y el ISSSTE para recibir esta vacuna. Aunado a esto, en las 13 Regiones Sanitarias del estado se estarán colocando más de 120 puestos de vacunación semifijos extramuros para que la población pueda acceder a la vacuna”.

La Secretaría de Salud Jalisco operará 700 puntos de vacunación en todo el estado durante el periodo vacacional. (Por Gustavo Cárdenas)