Para mejorar los servicios públicos, la seguridad y la infraestructura, el gobierno de Tlaquepaque anunció el incremento de lo que han denominado ‘presupuesto humanista’ para el 2026. La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez, justificó que el aumento del 20% se dio gracias a una buena recaudación.
“Nuestro presupuesto humanista 2026 tiene un récord histórico, estamos presupuestando 3 mil 174 millones de pesos, es decir, 20% superior al 2025. 2025 se presupuestó alrededor de 2 mil 620 mdp, pero hoy estamos creciendo a 3 mil 174, ¿por qué? Principalmente, les comparto, tenemos una tabla histórica de los presupuestos.”
La presidenta municipal expuso que, gracias a la vigilancia y supervisión, han disminuido las malas prácticas al interior del ayuntamiento, así ha aumentado la confianza del ciudadano. (Por Gustavo Cárdenas)
Tlaquepaque aumenta su presupuesto humanista para 2026
