Derivado del rescate de 22 menores, y que 9 de ellos presentaron denuncia por supuesto abuso sexual infantil, el Ayuntamiento de Tlaquepaque informó que tienen detectados 63 centros de atención a las adicciones, de los cuales ya revisaron 31 y de esos clausuraron 5 por distintas irregularidades, informó el director municipal contra las adicciones, Juan Orozco Flores.

“Derivado de esas 31 revisiones, tenemos 5 centros que en conjunto con Inspección y Vigilancia hemos clausurado. La gran mayoría están en proceso de regularización, por lo regular les falta uno que otro documento, en nuestra cédula de revisión nosotros les damos áreas de oportunidad. Nosotros como Consejo Municipal no somos la autoridad para clausurarles, pero los impulsamos para que sus áreas las vayan mejorando”.

El Ayuntamiento de Tlaquepaque admitió que se detectaron fallas graves en la atención a los menores de edad en ese anexo clandestino. (Por Gustavo Cárdenas)