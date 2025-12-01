Luego de varios casos negativos en torno a clínicas de rehabilitación o anexos en municipios como Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y Tlaquepaque, este último comenzó con un programa de identificación y regulación de estos espacios.

Según la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez, el daño que provoca el consumo de drogas afecta, incluso, a los núcleos familiares.

“A recuperar y salvar vidas porque las adicciones si bien es cierto que algunas pueden, entre comillas, ser llevaderas, muchas, muchas veces llevan a la tragedia, a la muerte o a la destrucción de un entorno familiar y de seres queridos. Por eso también sabemos todas y todos nosotros que el tema de las adicciones, específicamente en México, es un tema que nos atañe y que no tiene preocupados, pero también ocupados”.

El Ayuntamiento de Tlaquepaque tiene detectados 54 centros de rehabilitación.

En lo que va de la actual administración cuatro han sido clausurados. (Por Gustavo Cárdenas)