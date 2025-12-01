Tras la acalorada discusión durante la sesión extraordinaria en la que incluso hubo gritos por parte de regidores de distintas bancadas, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, justificó e insistió que es una buena decisión el apoyar con transporte público a colonias de la zona norte de Guadalajara.

Dijo: “es muy necesario”:

“Que el día de hoy aprobamos que efectivamente tiene que ver con nuestras vecinas y vecinos del norte de nuestra ciudad es que aprobamos estos dos dictámenes que en conjunto permitirán que tengan dos líneas de vehículos un poco más compactos que un camión que puedan transitar en sus colonias para que los puedan conectar a puntos articuladores de la movilidad, a estaciones donde puedan tomar otro tipo de servicios”.

Veronica Delgadillo dijo que será cuestión de semanas para que ya circule y den servicio estas nuevas rutas alimentadoras, sin embargo, no dio la fecha exacta. (Por Gustavo Cárdenas)