Llegó la temporada de enfermedades virales: influenza, COVID-19, rotavirus, sarampión, tos ferina y un sinfín de virus que circularán con mayor frecuencia en Jalisco. Ante ello, el gobierno de Tlaquepaque, en voz de la Secretaría Municipal de Salud, Evangelina Torres, dio recomendaciones básicas a la población para evitar en mayor medida los contagios.

“A los módulos de vacunación que tengan más cercanos, la vacuna de la influenza, la vacuna del neumococo, la vacuna del sarampión; tenemos esquemas completos de vacunación al alcance de la población en los diferentes grupos etarios de edad. También la recomendación de evitar exponernos a cambios bruscos de temperatura; por ejemplo, usemos varias prendas de ropa, no solamente una.”

Otra recomendación para la temporada es aumentar el consumo de alimentos ricos en vitaminas C y D, así como consumir suficiente agua natural. (Por Gustavo Cárdenas)