La Concanaco reportó que durante el primer día del Buen Fin 2025, celebrado el 13 de noviembre, los productos más adquiridos por los consumidores fueron línea blanca y electrónicos, ambos con 28% de las ventas, seguidos de ropa y calzado con 12 por ciento.

El organismo destacó que siete de cada diez compras se realizaron en tiendas minoristas.

Sin embargo, advirtió que 25 por ciento de las empresas que ofertan promociones no se registraron en los portales oficiales del programa, pese a ser un requisito indispensable.

Ante ello, la Profeco anunció que pedirá retirar la publicidad y el uso del logo del Buen Fin a los comercios no inscritos.