El reconocimiento de sus derechos, la importancia de no permitir y denunciar posibles casos de abuso, evitar estereotipos negativos y el empoderarse de sus escuelas, de esto trató el programa “Niñas por la Igualdad”, coordinado por el Ayuntamiento de Tlaquepaque y en el que participaron 600 niñas estudiantes de distintas escuelas. Así lo explicó la directora de IMMUJERES, Miriam Vázquez.

“A través de estas actividades, que por cierto hoy cerramos, este es un programa Niñas por la Igualdad en donde estuvimos en varias primarias trabajando con niñas de quinto grado para fortalecer, venir con estas actividades y que aprendan cuáles son sus derechos. ¿Quién se quiere divertir?”.

El programa duró poco más de dos meses y fue aplicado a niñas entre los 8 y 10 años de edad. (Por Gustavo Cárdenas)