Este lunes en sesión de Ayuntamiento, el Gobierno de Tlaquepaque aprobó la creación e instalación de un Centro Libre en la delegación de San Martín de Flores.

Se trata de un espacio donde brindarán servicios a mujeres para promover sus derechos, autonomía y seguridad, así como prevenir y atender las violencias de género.

Por otro lado, también durante esta sesión, y por solicitud de la regidora Cristina Carrasco, el Gobierno de Tlaquepaque emitirá un exhorto a la Secretaría de Transporte del Estado para que se aumente el número de unidades de las rutas 647, 647-A, la 136, la C97 y C96, esto para atender la alta demanda en colonias como Las Huertas, Salvador Portillo López, Canal 58 y zonas aledañas. (Por Gustavo Cárdenas)