El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque ha destinado cerca de 400 millones de pesos en obras hidráulicas para atender problemas históricos de drenaje, abasto y manejo pluvial, informó la alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura.

Destacó una intervención integral en Ojo de Agua y Juan de la Barrera, con inversión inicial de 160 millones, que incluye renovación de redes sanitarias, construcción de cárcamo, pozos de absorción y rehabilitación de vialidades.

La edil señaló que estas acciones buscan reducir riesgos de inundación durante el temporal.

Además, el municipio presentó denuncias por fallas en el sistema hidráulico y sostuvo reuniones con el titular del Siapa para impulsar soluciones de fondo en la zona metropolitana.