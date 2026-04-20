El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque ha destinado cerca de 400 millones de pesos en obras hidráulicas para atender problemas históricos de drenaje, abasto y manejo pluvial, informó la alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura.
Destacó una intervención integral en Ojo de Agua y Juan de la Barrera, con inversión inicial de 160 millones, que incluye renovación de redes sanitarias, construcción de cárcamo, pozos de absorción y rehabilitación de vialidades.
La edil señaló que estas acciones buscan reducir riesgos de inundación durante el temporal.
Además, el municipio presentó denuncias por fallas en el sistema hidráulico y sostuvo reuniones con el titular del Siapa para impulsar soluciones de fondo en la zona metropolitana.
Tlaquepaque invierte 400 mdp en infraestructura hídrica para enfrentar rezagos
El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque ha destinado cerca de 400 millones de pesos en obras hidráulicas para atender problemas históricos de drenaje, abasto y manejo pluvial, informó la alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura.