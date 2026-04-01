Un hombre de 54 años fue asesinado a balazos la mañana de este lunes en la colonia Pedregal de Santa Martha, en Tonalá.

El ataque ocurrió en el cruce de Abedul Sur y Reina Cihualpilli, cuando la víctima salía de su domicilio para ejercitarse.

De acuerdo con testigos, fue interceptado por sujetos armados; uno de ellos fue descrito como un hombre vestido de negro.

Paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales al arribo de los servicios de emergencia.

Elementos de la policía municipal acordonaron la zona para la fijación de indicios.

La Fiscalía del Estado de Jalisco inició las investigaciones, y de manera preliminar el caso se maneja como una agresión directa. (Por Edgar Flores Maciel)