En el municipio de Tlaquepaque preparan una aplicación mediante la cual visitantes y locales podrán conocer en tiempo real toda la actividad turística de esta Villa Alfarera. El director de Turismo de Tlaquepaque, Arwin Ramos, así lo explica:

“Tenemos la información completa y en tiempo real de todos los estacionamientos que se encuentran en el municipio de Tlaquepaque, todas las galerías, los restaurantes, los hoteles, las rutas de cómo llegar a ellos, los horarios de cómo se van a estar implementando, así como también toda la información turística de promociones y todos los eventos y actividades que se desarrollan dentro del municipio”.

Este código QR, que en breve será activado en Tlaquepaque, se perfeccionará en próximas semanas con miras al Mundial de Futbol. (Por José Luis Jiménez Castro)