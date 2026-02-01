La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco presentó iniciativas para exhortar al Congreso federal a reformar las leyes electorales, con el objetivo de impedir que personas con antecedentes criminales puedan aspirar a cargos de elección popular, informó la diputada Mónica Magaña.
“Para mayor rigor, mayor rigidez, nadie va a atentar a los derechos humanos de ninguna persona, pero tenemos que blindar a que, en el marco del proceso electoral 2027, haya mayor rigor de las personas que tienen antecedentes delictivos con crimen organizado, con delincuencia organizada y ahí es en donde tiene que haber cero tolerancia y nuestra invitación será a que sea por unanimidad o quién vas a estar del lado de que haya criminales como alcaldes o como otros funcionarios”.
De manera adicional, la fracción parlamentaria planteó que el pleno del Congreso local instruya a su Órgano de Control Interno para investigar a diputados, entre ellos Leonardo Almaguer, por sus antecedentes penales. (Por Marck Hernández)
MC propone reformas para impedir candidaturas de personas con antecedentes criminales
