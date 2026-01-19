Voleibol, básquet, ajedrez y futbol, dibujo, canto y baile, deportes y disciplinas que se jugarán en el V Encuentro Cultural y Deportivo organizado por el Ayuntamiento de Tlaquepaque para los centros de atención a las adicciones.

Juan Orozco Flores, director del Consejo Municipal contra las Adicciones, explicó que se trata de convocar a más de 50 asociaciones de toda la ciudad.

“Cultural-deportivo va dirigido a todos los centros del tratamiento de la Zona Metropolitana, pero en especial a los centros de San Pedro Tlaquepaque. Es un encuentro cultural-deportivo, donde se llevará a cabo en la Unidad Valentín Gómez Farías y será los días 21 22 y 23 de enero de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Este quinto encuentro tiene en este año sede en Tlaquepaque”.

En este encuentro deportivo y cultural se espera la participación de al menos 500 personas. (Por Gustavo Cárdenas)