Para preservar, enriquecer y compartir técnicas tradicionales de la alfarería, el Ayuntamiento de Tlaquepaque realiza el tradicional Congreso de Artesanos con la participación de más de 100 hombres y mujeres, quien colaborarán desde este martes hasta el 14 de marzo, así lo anunció la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez.

“Por fortalecer reforzar, reconocer este gran oficio, reitero Del que todas y todos nos sentimos muy orgullosos, Tlaquepaque abundado de manera concreta a ello y lo seguirá haciendo, porque no desde el discurso solamente sino desde las funciones es como nosotros podemos brindar este afecto, así que enhorabuena en todos los que están convocados aquí todas y todos quienes nos visitan. Muchísimas gracias porque se Tlaquepaque en la sede de este en el mismo”.

El congreso de artesanos en Tlaquepaque durará seis días consecutivos, forma parte de las actividades por el premio nacional de cerámica 2026. (Por Gustavo Cárdenas)