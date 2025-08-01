El proyecto de remodelación del Parque Revolución debió concluir en cinco meses, sin embargo, lleva serios retrasos que nos hacen cuestionar si estará listo para el mundial y si en realidad estos 23 millones de pesos que costará se verán reflejados, asevera la regidora de Morena en Guadalajara, Mariana Fernández.

“Aquí tenemos dos problemas. Para que lo querían cerrar un año antes si no le iban a hacer nada. En primer lugar no solo por el tema de los comerciantes, sino que es un espacio público que los ciudadanos que viven en la ciudad también disfrutaba y, ahora también es la preocupación si en dos meses lo van a tener listo, porque al final de cuentas es un espacio que va a ser muy visible para el tema del mundial”.

Mariana Fernández reitera que le solicitarán una explicación al director de obras públicas sobre el proyecto, porque no se justifica su cierre durante un año para a tres meses del mundial. (Por Gricelda Torres Zambrano)