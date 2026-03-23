Todavía no inauguran el Parque de la Revolución y la gente ya pasea esta tarde por sus Jsrdines, reposando en una de las restauradas bancas o simplemente caminando por el paseo de la nueva arquitectura tapatía, y es que uno de sus atractivos es la nueva iluminación que tendrá el parque, detalla César Armando Ibarra, restaurador de la dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalajara

“Fíjate que justamente uno de los detonantes de que se generará este proyecto fue el tema de alumbrado público necesario en el espacio. Entonces, se decidió trabajar, incluso, con la Dirección de Alumbrado Público de la ciudad para complementar el alumbrado en el parque y sobretodo también respetar las cualidades formales del diseño”.

El Parque de la Revolución se reabre el próximo miércoles a las 5:00 de la tarde. (Por José Luis Jiménez Castro)