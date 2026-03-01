Se necesitan 37 mil millones de pesos para el Acueducto Guadalajara-Chapala, por lo que se le debe pedir apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum para resolver los problemas de abasto y calidad del agua en la metrópoli, considera el alcalde de Tonalá Sergio Chávez Dávalos.

“Tienen interés, pero no saben por dónde entrarle. Yo creo que es un tema también en mi experiencia que debemos de llevarlo con la propia presidenta de la República, no somos ajenos la cantidad de millones de personas que vivimos en esta metrópoli. Yo creo que también de manera conjunta los municipios, el Poder Ejecutivo tenemos que hacerle el planteamiento a la Presidenta para ver con qué nos va a ayudar”.

Y es que para ser realistas, dice Sergio Chávez, 37 mil millones de pesos representa el 25 por ciento del presupuesto anual del Gobierno del Estado.

Insiste en que urge una reunión entre el gobernador y alcaldes metropolitanos, para establecer la estrategia. (Por Gricelda Torres Zambrano)