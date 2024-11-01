El sarampión es más contagioso que Covid-19, por lo que el secretario Federal de Salud, David Kershenobich, llama a la población objetivo a vacunarse, como son los niños y niñas, personal médico y educativo, así como jornaleros.

“Niñas y niños de un año y de 18 meses, la población rezagada que no haya recibido la vacuna con anterioridad, de dos a nueve años, todo el personal de salud, el personal educativo. Muy importante que ha tenido que ver con el brote, los jornaleros agrícolas y también tomamos la decisión de la aplicación de una dosis cero a niñas y niños de seis a once meses de edad”.

El funcionario federal indica que mientras un enfermo con Covid podía contagiar a cuatro personas, el sarampión a 16. Reitera que para detener el brote, se tiene la meta de un 95 por ciento de la cobertura de vacunación. (Por Gricelda Torres Zambrano)