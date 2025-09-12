Al celebrarse el pesaje oficial en Las Vegas Nevada ante miles de espectadores, previo a la pelea que se llevará a cabo en el estadio Allegiant de Las Vegas, Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford cumplieron sin problemas con la báscula.

Ambos pesaron 167.5 libras, por lo que todo listo para el enfrentamiento de este sábado donde estarán de por medio los cuatro cinturones oficiales de peso super mediano. El norteamericano llega con un récord de 41 peleas, todas ganadas y va invicto. En cambio Álvarez lleva 67 combates, con un récord de 63 victorias 2 derrotas y 2 empates.

El ambiente mexicano ya se hizo presente y los boletos ya se terminaron para la función de este sábado por la noche en el estadio de los Raiders de Las Vegas. (Por Martín Navarro Vásquez)