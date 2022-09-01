El Congreso de Jalisco aprobó una reforma a la Ley de Vivienda estatal con el objetivo de garantizar la producción pública de vivienda adecuada y accesible para renta a bajo costo, dirigida a personas de menores ingresos.

La iniciativa, presentada por la diputada Mariana Casillas, obliga al Gobierno del Estado y a los municipios a implementar políticas que aseguren la disponibilidad de este tipo de vivienda. Para ello, se permitirá destinar recursos públicos, con el fin de que el Estado recupere su papel como garante del acceso habitacional.

La reforma también establece que la construcción priorice viviendas dignas y en ubicaciones accesibles.

La propuesta fue respaldada por las bancadas de Morena, Movimiento Ciudadano, Partido Verde, PT, Hagamos y Futuro, mientras que el PRI se abstuvo y el PAN votó en contra. (Por Marck Hernández)