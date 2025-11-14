Este sábado a las 19:00 horas la Selección Mexicana se medirá a Uruguay en el estadio Territorio Santos Modelo, en el primero de dos juegos de fecha FIFA.

Luego de cuatro juegos en fila sin ganar, los jugadores y el cuerpo técnico esperan ya una victoria.

“Yo espero ver un equipo mexicano que se sienta local, que se venga arriba en el estado anímico y que desarrolle un juego con el cual hemos venido progresando; espero un equipo que quiera la pelota, que esté a la altura de la intensidad que pueda poner Uruguay, que en eso estemos igual que ellos, un equipo que nos deje a todos satisfechos, empezando por mí”, dijo el técnico Javier Aguirre.

Por otro lado Aguirre señaló que la idea de convocar a Armando González goleador del Torneo en la Liga MX, es verlo y darle minuto: “Son 180 minutos y claro que lo quiero ver. Lo conozco, es un muchacho al que te da gusto verlo trabajar, en el terreno de juego deja todo lo que tiene. Es mexicano y es goleador, y esos están escasos. Su convocatoria cayó por su propio peso”. (Por Martín Navarro Vásquez)