Los Charros de Jalisco vencieron al nuevo equipo de Tucson, por 5 carreras a 3, en el que fue el primer enfrentamiento oficial entre ambas franquicias dentro de la Liga Mexicana del Pacífico en el Estadio Panamericano, con una sólida apertura de Ronald Medrano.

A la ofensiva destacó Mateo Gil, quien terminó perfecto de 3-3, con carrera anotada e impulsada, además de una base por bolas. Por su parte, Julián Ornelas sumó una carrera más a su legado dentro del club: con su robo de base en la noche, llegó a 35 estafas, convirtiéndose en segundo lugar histórico de Charros en Liga, solo detrás de Billy Hamilton (41).

Hoy a las 6 de la tarde el segundo de la serie. (Por Martín Navarro Vásquez)