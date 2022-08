Este domingo a la 1 de la tarde, los Pumas de la Universidad se medirán en el Camp Nou al Barcelona, por el trofeo Joan Gamper.

La figura a seguir es el brasileño Dani Alves, quien ganó varios trofeos como futbolista del Barcelona y dijo que será especial el juego.

“Es una sensación diferente, pero a la vez especial, ya que es una posibilidad más de estar aquí, de poder estar con mi gente, compartir un día con los culés; así que trataremos de disfrutar, de pasarla en grande, porque es un gran día, la fiesta de los culés y como culé no podía quedarme fuera”, dijo el brasileño.

Agregó que este domingo estaría viviendo un partido amistoso, como si fuera una despedida: “Me pone re feliz, porque al final tenemos una historia muy bonita y muy especial, porque hemos vivido cosas únicas. Infelizmente no pudo ser mi despedida al final de la temporada, pero eso lo hace más especial, regresar aquí se me pone la piel de gallina”.

Ambos planteles jugarán con sus mejores futbolistas. La próxima semana inicia la Liga de España. (Por Martín Navarro Vásquez/fotoUNAM)