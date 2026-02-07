Este domingo se juega el Super Bowl en la NFL entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos de Seattle.
Los quarterback tendrán una gran duelo: Drake Maye vs. Sam Darnold, con dos férreas defensivas.
Además la edición 60 es una revancha: Los Patriotas que buscan su séptimo titulo ya vencieron a Seattle en 2015.
La sede será el Levi’s Stadium en Santa Clara, California y el cantante puertorriqueño Bad Bunny será quien aparezca en el espectáculo de medio tiempo. (Por Martín Navarro Vásquez)
¡Todo listo para el Super Bowl 60 de la NFL!
