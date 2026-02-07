El Toluca llegó a tres partidos sin poder ganar, al empatar 1-1 con el Cruz Azul en el estadio La Bombonera al continuar la fecha 5 de la Liga MX.

Paulinho hizo el tanto de los Diablo y empató José Paradela por la Máquina en juego que por momentos fue muy parejo e intenso.

Cruz Azul llega a 10 unidades y Toluca a 9.

En otro juego sabatino, los Gallos Blancos lograron tres puntos de oro, al vencer en el estadio La Corregidora 2-0 al León, al continuar la fecha 5 de la Liga MX.

Los goles del triunfo queretano, fueron obra del ecuatoriano Jhojan Julio. Fue el primer triunfo de los Gallos en el torneo que llegan a 5 unidades. (Por Martín Navarro Vásquez)