Hoy el estadio Jalisco se viste de fiesta para recibir el Clásico Tapatío. A las 19:00 horas, Atlas recibe a las Chivas dentro de la fecha 10 de la Liga MX.

Un total de Mil 800 elementos de seguridad de todas las corporaciones estarán vigilando en busca de que se llegue a un saldo blanco. Se informó que además se tendrá apoyo aéreo y un monitoreo mediante cámaras de videovigilancia. La fuerza operativa será conformada por 800 policías de Guadalajara, 100 oficiales de Zapopan, 65 elementos de la Comisaría Vial, 40 integrantes de la Guardia Nacional, 50 brigadistas de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, 703 de seguridad privada, además de 66 de la Academia de Formación y Profesionalización Policial de la Comisaría de Guadalajara.

El Guadalajara llega al encuentro con dos derrotas en fila y con 18 puntos. Mientras los Zorros vencieron a Xolos y suman 16 unidades.

Ponchito González dice que siempre disfruta estos juegos y desea ganar.

“Importantísimo. La verdad que siempre uno, como canterano, anhela mucho esos partidos, y son partidos que uno nunca quiere perder, que siempre quiere jugar y poder mostrarse y hacer las cosas de la mejor manera. Pero bueno, que que la gente se sienta identificada, que la afición se vaya feliz con el rendimiento de, tanto individual como grupal”.

El arbitro será Fernando el Gato Ortiz (Por Martín Navarro Vásquez)